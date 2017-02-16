Тюмень за день: 16 февраля

В Тюмени разыграют полтора миллиона рублей среди любителей боулинга

Всероссийские соревнования по боулингу впервые пройдут в областном центре с 20 по 25 февраля. Местом проведения состязаний станет боулинг-центр Brooklyn Bowl в торговом центре Сити-Молл (ул. Тимофея Чаркова 60).

В новую школу в Восточном-2 начали записывать детей

В Тюмени в новом учебном году открывается школа в микрорайоне "Восточный-2". Здание нового образовательного учреждения рассчитано на полторы тысячи мест.

В Тюменской области хозяин агрессивной собаки выплатит подростку 45 тысяч рублей

В Заводоуковске закончилось судебное разбирательство между владельцем собаки и студентом местного учебного заведения, которого она покусала.

Тюменцы исписали 65 страниц жалоб на "классовых врагов"

Столетие Октябрьской революции потихоньку вдохновляет соотечественников на различные символические инициативы. Одной из них стал набирающий силу портал Антиджоб, представляющий собой место, где работники могут оставить отзывы о работодателях. Впрочем, планы создателей более амбициозны:

У задолжавшего алиментщика отобрали двери и столовое серебро

Судебные приставы Тюменского района арестовали имущество мужчины, задолжавшего по алиментам почти два миллиона рублей. Исполнительное производство в отношении 41-летнего местного жителя, предпринимателя и владельца нескольких фирм, возбудили летом прошлого года.