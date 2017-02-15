Тюмень за день: 15 февраля

В регионе проводится квест "Мы за безопасный интернет"

Интернет-квест под слоганом "Мы за безопасный интернет!" для представителей детских и молодежных общественных организаций, волонтерских профилактических отрядов и образовательных учреждений стартовал в Тюменской области.

Билет на рейсовый автобус можно купить через мобильное приложение

Пользователям мобильного приложения "Транспорт72" стала доступна функция покупки билета на проезд в рейсовых автобусах по Тюменской области.

Тюменский драмтеатр готовится к премьере "Грязнули"

Премьерный показ спектакля "Грязнуля" состоится 1 марта на Малой сцене ТБДТ. Автор пьесы Константин Стешик (Белоруссия) - современный драматург, участник нескольких драматургических конкурсов и фестивалей, среди которых "Евразия", "Любимовка", "новые пьесы из Европы" (Висбаден, Германия). Он же является автором сценария к фильму "Диалоги" (режиссер Ирина Волкова, Москва), принимавшего участие в фестивале "Кинотавр".

Тюмень обявила войну правовой неграмотности населения

План по борьбе утвердили на заседании совета по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения, прошедшем в Тюменской областной думе.

Дзюдоисты с нарушениями слуха встретятся на татами в Тюмени

Чемпионат области среди дзюдоистов с нарушением слуха пройдет в Тюмени в субботу, 18 февраля.

Тюменцы предложили Федерации готовый законопроект о штрафах в сфере ЖКХ

С инициативой брать штрафы за перепланировку помещений не только с физический, но и с юридических лиц на расширенном заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера выступил замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Соответствующие изменения следует внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.