Тюмень за день: 15 февраля

В регионе проводится квест "Мы за безопасный интернет"
Интернет-квест под слоганом "Мы за безопасный интернет!" для представителей детских и молодежных общественных организаций, волонтерских профилактических отрядов и образовательных учреждений стартовал в Тюменской области.
Билет на рейсовый автобус можно купить через мобильное приложение
Пользователям мобильного приложения "Транспорт72" стала доступна функция покупки билета на проезд в рейсовых автобусах по Тюменской области.
Тюменский драмтеатр готовится к премьере "Грязнули"
Премьерный показ спектакля "Грязнуля" состоится 1 марта на Малой сцене ТБДТ. Автор пьесы Константин Стешик (Белоруссия) - современный драматург, участник нескольких драматургических конкурсов и фестивалей, среди которых "Евразия", "Любимовка", "новые пьесы из Европы" (Висбаден, Германия). Он же является автором сценария к фильму "Диалоги" (режиссер Ирина Волкова, Москва), принимавшего участие в фестивале "Кинотавр".
Тюмень обявила войну правовой неграмотности населения
План по борьбе утвердили на заседании совета по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения, прошедшем в Тюменской областной думе.
Дзюдоисты с нарушениями слуха встретятся на татами в Тюмени
Чемпионат области среди дзюдоистов с нарушением слуха пройдет в Тюмени в субботу, 18 февраля.
Тюменцы предложили Федерации готовый законопроект о штрафах в сфере ЖКХ
С инициативой брать штрафы за перепланировку помещений не только с физический, но и с юридических лиц на расширенном заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера выступил замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Соответствующие изменения следует внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
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