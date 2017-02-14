Тюмень за день: 14 февраля

Тюменцам предлагают сдать лампочки и батарейки

В Тюмени бесплатно сдать на утилизацию отслужившие люминесцентные лампы и батарейки можно будет 16 и 17 февраля в Технопарке (Республики, 142) с 10 до 14 часов.

Две трети жителей Тюмени крутят романы на работе

В преддверии Дня всех влюбленных сайт по поиску работы Зарплата.ру опросил 830 тюменцев и выяснил, что у большинства горожан были романтические отношения с коллегами. Две трети опрошенных тюменцев хотя бы раз в жизни заводили служебный роман, но только 13% отношений закончились свадьбой. Что не мешает улучшать демографическую ситуацию, ибо дети от бывших или настоящих коллег есть у 17% опрошенных горожан.

В Тюмени проходят бесплатные тренировки по кудо для детей

Освоить этот вид боевого единоборства приглашают тюменских ребят в возрасте до 10 лет. Бесплатные тренировки по кудо проходят в клубе Atari (Орджоникидзе, 60/1) при поддержке городского департамента по спорту.

На улице Советской установят запрещающий знак

В Тюмени дорожный знак "Остановка запрещена" появится в районе дома № 40 по ул. Советской при движении в сторону ул. Первомайской. Соответствующее решение принято на заседании территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе ЦАО.

Новый арт-объект в Тюмени посвятят учителям

В областном центре может появиться новый арт-объект "Учитель". Городская администрация предлагает горожанам поучаствовать в обсуждении и определить место установки будущей скульптуры.

Обновленный Затюменский парк планируют открыть ко Дню города – 2018

В 2017 году в Тюмени пройдет первый этап благоустройства парка "Затюменский". Об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвященной году экологии в Тюменской области, рассказал замглавы администрации Максим Афанасьев.