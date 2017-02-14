На улице Советской установят запрещающий знак

В Тюмени дорожный знак "Остановка запрещена" появится в районе дома № 40 по ул. Советской при движении в сторону ул. Первомайской. Соответствующее решение принято на заседании территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе ЦАО.
Как отметили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, введение ограничения позволит увеличить пропускную способность улицы и повысить безопасность дорожного движения.
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