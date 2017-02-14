Тюмень за день: 13 февраля

В Тюмень пришло потепление

По прогнозу виртуальных синоптиков, температура воздуха в Тюмени на этой неделе будет расти с каждым днем. Сегодня, 13 февраля, ожидается минус 15 градусов днем, пройдет снег.

Тюменцам предлагают снять видеоролики на тему обращения с отходами

Тюменцев призывают принять участие в конкурсе социальных видеороликов, освещающих переход на новую систему обращения с отходами, под названием "Новый виток в жизни коммунальных отходов. Чистота природы вокруг нас — зависит от нас самих".

В Тюмени пройдет чемпионат JuniorSkills

Соревнования для школьников в рамках открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) состоятся с 15 по 18 февраля. Более 80 ребят в возрасте от 10 до 17 лет покажут свои способности в компетенциях "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" в Выставочном зале на Севастопольской и "Мобильная робототехника" и "Прототипирование", которые пройдут в Тюменском технопарке.

Родители тюменских выпускников сдадут ЕГЭ

Репетиционный Единый государственный экзамен для родителей пройдет в Тюменской области в рамках областного форума "Большая перемена".

Европейский фестиваль молодежных театров пройдет в Тюмени

Фестиваль "Театральная революция – 2017" пройдет в областной столице с 1 по 5 марта. Его проведет молодежный театральный центр "Космос" под патронатом Международной ассоциации любительских театров (AITA).

Заболеваемость гриппом в Тюмени пошла на спад

За вторую неделю февраля в областном центре зарегистрировано 11 тыс. 76 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. По сравнению с предыдущей неделей отмечается небольшой рост показателей по ОРВИ — на 5,5%. Однако число лабораторно подтвержденных случаев гриппа снизилось — 7 против 25 на предыдущей неделе.