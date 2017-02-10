Тюмень за день: 10 февраля

В прошлом году в Тюменской области родились 248 двойняшек

Из них 154 пары близнецов появились на свет в Тюмени, 24 — в Тобольском районе, 12 — в Ишимском и 13 — в Тюменском. Тройное пополнение случилось в пяти семьях. Такую статистику озвучила на вчерашней пресс-конференции начальник регионального управления загса Лилия Амбарцумова.

В течение недели в Тюмени потеплеет

По прогнозу виртуальных синоптиков, уже в эти выходные погода подарит тюменцам надежду на потепление. Сегодня, 10 февраля, температура воздуха днем составит около 21 градуса мороза, но к утру субботы еще похолодает до минус 29.

Тюменцы опасались жениться в високосный год

В 2016 году в Тюменской области заключено 11 230 браков. По сравнению с 2015 годом количество вступивших в брак пар уменьшилось на 14%.

Тюменцев просят помочь установить рекорд по поеданию пельменей

Гастрономический фестиваль "Пельмени Тюмени" пройдет 25 февраля с 11 до 17 часов на Цветном бульваре. В его программе дегустация пельменей, мастер-классы по их лепке для взрослых и детей, конкурс гигантских пельменей и выставка-продажа продуктов питания.

Программа бесплатного ЭКО охватит 800 тюменских семей

В 2017 году в Тюменской области будет увеличено финансирование программы, помогающей супружеским парам родить малыша при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). По полису ОМС планируется провести 800 таких процедур.

Подрядчиков для капремонта отбирают по опыту и ценнику

Согласно новым правилам привлечения подрядных организаций для проведения капремонта многоквартирных домов в Тюменской области отбор осуществляется в два этапа: на предварительном этапе учитывается опыт компании, на втором, который проходит в формате электронных торгов, решающим фактором является предложенная цена. Отбор ведет департамент жилищно-коммунального хозяйства региона.