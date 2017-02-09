На улице 50 лет ВЛКСМ запретят поворот

В Тюмени новая схема дорожного движения на улице 50 лет ВЛКСМ начнет действовать в марте. При движении по этой улице в сторону Тульской будет запрещен левый поворот к автоцентру (50 лет ВЛКСМ, 69а), сообщают в тюменском департаменте дорожной инфраструктуры.
Решение принято территориальной комиссией по безопасности дорожного движения при управе Ленинского округа для увеличения пропускной способности улицы.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru