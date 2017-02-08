Тюмень за день: 7 февраля

В Тюмени "Лыжню России" перенесли на весну

В Тюмени из-за приближающихся холодов массовую гонку "Лыжня России" перенесли с 11 февраля на 4 марта. Место и время проведения соревнований прежние. Они пройдут на стадионе ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2), старт соревнований в 10.30, торжественное открытие в 12.00.

В Тюмени готовятся к весеннему паводку

План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть во время весеннего паводка, утвердили на заседании городской комиссии по ЧС. В нем приняли участие представители администрации Тюмени, регионального МЧС, городского УМВД и местного управления Роспотребнадзора.

Тюменский лыжник завоевал золото Всемирной универсиады

Российская команда, в составе которой тюменский лыжник Егор Березин, выиграла 6 февраля эстафету 4х7,5 км на Всемирной зимней Универсиады в Алматы (Казахстан).

Тюменцы напишут физико-техническую контрольную

В Тюмени всероссийская контрольная "Выходи решать!" пройдет 12 февраля в институте математики и компьютерных наук Тюменского госуниверситета.

В тюменских поликлиниках пройдет день открытых дверей

Единый день открытых дверей во всех муниципальных поликлиниках Тюмени состоится 16 февраля. Обратиться по любому вопросу к главному врачу и заместителям руководителя лично или по телефону горячей линии можно будет с 11 до 20 часов.