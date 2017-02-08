На улице Первомайской изменится схема движения

09:00 08 февраля 2017
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В Тюмени новая схема движения на улице Первомайской в районе сквера Сибирских кошек начнет действовать с марта. У дома № 12 по этой улице будет запрещен выезд с парковки налево, сообщают в тюменском департаменте дорожной инфраструктуры.

Такое решение приняли на  территориальной комиссии по безопасности дорожного движения, чтобы сделать этот участок менее опасным.

Теги: дорожное движение , ограничение движения
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