В Тюмень поступили почтовые блоки с изображением волка Забиваки

Двести экземпляров почтового блока в честь волка Забиваки – официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup Russia™ - поступили в Тюмень.

Приобрести почтовый блок размером 102×71 мм, содержащий марку размером 30×42 мм, номиналом 100 рублей можно отделении почтовой связи Тюмени (ул. Республики, 56) и в магазин "Филателист" (ул. Республики, 144).

Как напомнили в пресс-службе "Почты России", кампания по выбору официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 стартовала в апреле 2016 года. На первом этапе российские болельщики выбрали десять кандидатов, далее студенты художественных вузов доработали персонажей, придав им визуальную форму. Затем специальное жюри отобрало трёх финалистов — волка, кота и тигра. 21 октября был выбран победитель, — им стал Волк по имени Забивака™.