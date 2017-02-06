"МегаФон" обеспечит связью Кубок конфедераций FIFA 2017 и ЧМ по футболу FIFA 2018

Компания "МегаФон" выбрана официальным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения высокого качества связи на всех мероприятиях Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Сумма договора составила 4 251 340 200 рублей.

В рамках договора с компанией "Национальный центр информатизации" "МегаФон" обеспечит строительство, подготовку и эксплуатацию всей технической телекоммуникационной инфраструктуры на всех объектах, где будут проводиться спортивные мероприятия международного значения – Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи. "МегаФон" развернет сеть на площади всех стадионов, обеспечит стабильную связь на тренировочных базах, в 400 гостиницах, офисах оргкомитета и ЦОДах.

"Победа в конкурсе дает нам возможность показать все преимущества инфраструктуры "МегаФона". Имея за плечами опыт работы на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, на Универсиаде в Казани мы можем гарантировать: у гостей и организаторов чемпионата будет связь высочайшего качества и интернет на максимальной скорости", - прокомментировал генеральный директор компании "МегаФон" Сергей Солдатенков.

"МегаФон" обладает развитой инфраструктурой связи, масштабной магистральной сетью, самым широким частотным спектром, использует комплексный подход при решении задач и обладает уникальным опытом по обеспечению международных мероприятий государственного значения. За последние 5 лет кроме спортивных мероприятий "МегаФон" обеспечил качественной связью Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году, является постоянным партнером Петербургского международного экономического форума начиная с 2011 года, "Россия-АСЕАН" в 2016 году.

Оказание услуг по предоставлению инфраструктуры должно быть завершено до конца ноября 2018 года. По окончании договора "МегаФон" планирует использовать созданную инфраструктуру для повышения качества связи и создания более комфортных условий для общения внутри сети.