В центре Тюмени уберут два пешеходника

18:30 01 февраля 2017
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В феврале два регулируемых пешеходных перехода ликвидируют в районе сквера Нефтяников — на пересечении улиц Ленина и Мориса Тореза.

На участке улицы Ленина перед пересечением с улицой Северной при движении от Орджоникидзе оставят пешеходник, на который, согласно мониторингу, приходится наибольшая интенсивность пешеходных потоков, сообщают в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Как отметили на комиссии по безопасности дорожного движения при управе Центрального округа Тюмени, это обеспечит безопасность пешеходного движения и  увеличит пропускную способность улиц Ленина и Северной.

Теги: дорожное движение , пешеходы , пешеходный переход
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