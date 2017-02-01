В центре Тюмени уберут два пешеходника

В феврале два регулируемых пешеходных перехода ликвидируют в районе сквера Нефтяников — на пересечении улиц Ленина и Мориса Тореза.
На участке улицы Ленина перед пересечением с улицой Северной при движении от Орджоникидзе оставят пешеходник, на который, согласно мониторингу, приходится наибольшая интенсивность пешеходных потоков, сообщают в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.
Как отметили на комиссии по безопасности дорожного движения при управе Центрального округа Тюмени, это обеспечит безопасность пешеходного движения и увеличит пропускную способность улиц Ленина и Северной.
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