Движение по улице Ленина ограничили из-за ремонта теплотрассы

В связи с ремонтом участка магистральной теплосети в районе улиц Ленина – Красина ограничено движение по улице Ленина. Работы начались сегодня в 10 часов утра, завершить их планируется к утру 1 февраля, сообщили в пресс-службе АО "УТСК".
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать выезд на работу в утренние часы с учетом складывающихся дорожных условий.
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