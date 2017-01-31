Движение по улице Ленина ограничили из-за ремонта теплотрассы

14:20 31 января 2017
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rupor43.ru

В связи с ремонтом участка магистральной теплосети в районе улиц Ленина – Красина ограничено движение по улице Ленина. Работы начались сегодня в 10 часов утра, завершить их планируется к утру 1 февраля, сообщили в пресс-службе АО "УТСК".

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать выезд на работу в утренние часы с учетом складывающихся дорожных условий.

www.tyumen-city.ru

Теги: транспорт , ремонты , ограничение движения
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