Тюмень за день: 30 января

ФОТО: Вячеслав Сазонтов

Тюменцам предлагают рассказать о своих спортивных успехах

Жители Тюменской области в возрасте от 16 до 44 лет могут рассказать всей стране о своих здоровых увлечениях и спортивных успехах. Для этого нужно принять участие во Всероссийском молодежном интернет-конкурсе "Моя альтернатива".

В Тюмени временно убрали остановку "Улица Холодильная"

С 30 января по 6 февраля в кармане автобусной остановки "Улица Холодильная" на Республики, 133 проводятся аварийные работы. На это время остановочный пункт в направлении улицы Максима Горького убрали из схемы движения маршрутов общественного транспорта. Как сообщают в Тюменьгортрансе, посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке "Площадь 400-летия Тюмени" (улица Республики, 129).

Почти шестьсот бюджетников улучшат жилищные условия в 2017 году

Свыше 880 млн. рублей планируется выделить из региональной казны на улучшение жилищных условий бюджетников Тюмени и Тобольска. Такое решение принято на очередном заседании правительства области.

Проезд в общественном транспорте Тюмени пока не подорожает

Цена на проезд в тюменских автобусах и маршрутках остается прежней - 22 рубля. В администрации города решили разработать систему формирования долгосрочного тарифа: в дальнейшем изменения в стоимости проезда будут зависеть от инфляции. Готовится соответствующая нормативно-правовая документация.

Страховые пенсии тюменцев вырастут с февраля

На 5,4% увеличится размер страховой пенсии по старости с 1 февраля. Изменения коснутся 280 тысяч тюменских пенсионеров. Средний размер выплаты, по сравнению с 2016 годом, вырастет на 717 рублей и составит 14 тыс. 48 рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.