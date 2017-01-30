На Червишевском тракте запретят остановку в районе дома №88

16:25 30 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
ic.pics.livejournal.com

В Тюмени запретят остановку транспорта в районе дома №88 на Червишевском тракте при движении от улицы Ставропольской в сторону транспортной развязки. Соответствующий дорожный знак будет установлен здесь в феврале.

Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничение призвано повысить безопасность дорожного движения и снизить количество аварий, которые возникают из-за припаркованных машин, ограничивающих видимость при выезде с прилегающей территории.

www.tyumen-city.ru

Теги: безопасность дорожного движения , дорожный знак
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017