На Червишевском тракте запретят остановку в районе дома №88

В Тюмени запретят остановку транспорта в районе дома №88 на Червишевском тракте при движении от улицы Ставропольской в сторону транспортной развязки. Соответствующий дорожный знак будет установлен здесь в феврале.

Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничение призвано повысить безопасность дорожного движения и снизить количество аварий, которые возникают из-за припаркованных машин, ограничивающих видимость при выезде с прилегающей территории.

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