В Тюмени временно убрали остановку "Улица Холодильная"

С 30 января по 6 февраля в кармане автобусной остановки "Улица Холодильная" на Республики, 133 проводятся аварийные работы. На это время остановочный пункт в направлении улицы Максима Горького убрали из схемы движения маршрутов общественного транспорта. Как сообщают в Тюменьгортрансе, посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке "Площадь 400-летия Тюмени" (улица Республики, 129).
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