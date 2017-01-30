Неделя пройдет для тюменцев без погодных сюрпризов

Резких перепадов температур на этой неделе в Тюмени не ожидается. По прогнозам виртуальных синоптиков, в ближайшие два дня температура воздуха днем составит минус 12-14 градусов, без осадков.

В среду немного похолодает – до минус 17 в светлое время суток. С четверга по субботу возможен снег, столбики термометра днем покажут значения в пределах 15-17 градусов мороза, ночью – минус 18-20. Воскресенье, по предварительным прогнозам, пройдет без осадков при температуре минус 17 градусов.