Неделя пройдет для тюменцев без погодных сюрпризов

09:00 30 января 2017
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toptyumen.ru
| Фото: toptyumen.ru

Резких перепадов температур на этой неделе в Тюмени не ожидается. По прогнозам виртуальных синоптиков, в ближайшие два дня температура воздуха днем составит минус 12-14 градусов, без осадков.

В среду немного похолодает – до минус 17 в светлое время суток. С четверга по субботу возможен снег, столбики термометра днем покажут значения в пределах 15-17 градусов мороза, ночью – минус 18-20. Воскресенье, по предварительным прогнозам, пройдет без осадков при температуре минус 17 градусов.

Теги: прогноз погоды
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