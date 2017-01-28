Тюмень за день: 27 января

ФОТО: Вячеслав Сазонтов

В Тюмень пришло потепление

На смену морозам в Тюмени пришло резкое потепление. Сегодня, 27 января, столбики термометров днем поднимутся до минус 8 градусов, пройдет небольшой снег.

Тюменский цирк поможет детям с аутизмом увидеть шоу

С 28 января по 26 февраля на арене тюменского цирка будут работать дрессированные пингвины, морские котики, обезьяны, попугаи, королевские пудели и другие животные. Новое, яркое и зажигательное шоу"Ласта Рика" дети с аутизмом смогут посмотреть бесплатно.

Тюменский "Медгород" в 2016 году совершил инновационный прорыв

В минувшем году специалисты тюменского "Медицинского города" и его структурных подразделений внедрили целый ряд новых методик и технологий. Некоторые из них уже доказали свою эффективность, другие должны принести высокие результаты в перспективе.

Школьники Тюмени бросят вызов Илону Маску

Первенство области по автомодельному спорту в классе аэросаней состоится 28-29 января в Центре науки, экологии и техники Дворца творчества и спорта "Пионер" (проезд Геологоразведчиков, 6а). Как утверждает сайт учреждения, лично спроектированные и изготовленные участниками модели развивают скорость до 230 км/час.

Тюменские лыжники выступят на первенстве мира в США

В понедельник, 30 января, в городе Парк-Сити штата Юта стартует первенство мира по лыжным гонкам среди юниоров 19–20 лет и молодежи до 23 лет.