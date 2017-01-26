Югорчан просят быть осторожными с крещенской водой

В ХМАО воду из пятидесяти прорубей для забора святой воды и купелей в преддверии Крещения проверили специалисты местного центра гигиены и эпидемиологии. Взятые пробы они исследовали на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.

Как сообщают в управлении Роспотребнадзора Югры, 13 проб не соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства: 12 из них не отвечали санитарно-химическим показателям вроде железа и цветности, 1 проба не прошла бактериологическую проверку.

Специалисты регионального Роспотребнадзора напоминают югорчанам, что пить воду из открытых водоемов или использовать ее в быту без предварительного обеззараживания опасно для здоровья.