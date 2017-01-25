Тюменцев приглашают на семейный фестиваль "Фитнес без границ"

Семейный фестиваль "Фитнес без границ" пройдет в Тюмени в ближайшее воскресенье, 29 января.

Участников ждут разнообразные мастер-классы от опытных фитнес-тренеров, лекции и консультации врачей – эндокринолога, диабетолога, диетолога, гастроэнтеролога и детского эндокринолога. С 13 часов желающие смогут пройти фитнес-тестирование на основе антропометрических данных. С 12 до 17 часов будет работать тренажерный зал.

В рамках фестиваля также пройдет встреча участников тюменского Диа-клуба, посвященная физическим нагрузкам при сахарном диабете. С 15 часов "диа-клубовцев" ждет мастер-класс по "мягкому" фитнесу, с 16 часов – лекция врача-диабетолога и общение.

Организаторы ждут всех желающих - детей и взрослых любого уровня физической подготовки - на площадках Легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12). Начало в 12 часов. Вход свободный, сообщили в областном департаменте здравоохранения.