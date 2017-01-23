Тюмень за день: 23 января

Фото Сергея Бушуева

Тюменцам обещают снежную неделю

На этой неделе виртуальные синоптики обещают тюменцам ежедневные, хотя и не очень интенсивные снегопады. Температурный режим будет нестабильным.

Студентов приглашают на хоккей в валенках

Спортивный турнир для студентов "Хоккей в валенках" пройдет в Тюмени 25 января. Участвовать в нем могут студенты вузов города, а также учащиеся заведений среднего специального образования. При себе необходимо иметь студенческий билет или зачетную книжку.

Тюменских должников-алиментщиков отправили подметать улицы

После ужесточения административных наказаний за неуплату алиментов с июля по декабрь прошлого года 387 жителям Тюменской области суд назначил обязательные работы сроком от 20 до 150 часов. Они должны были мести улицы, убирать производственные помещения и заниматься благоустройством придомовых территорий. Административному аресту подверглись 89 неплательщиков, четверым пришлось оплатить штраф по 20 000 рублей.

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Тюменцам обещают холодный февраль

Последний месяц зимы не даст тюменцам расслабиться. По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в феврале составит минус 16-20 градусов, что на 2-3 градуса ниже нормы. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила начальник отдела метеопрогнозов Тюменского гидрометеоцентра Елена Шарун.