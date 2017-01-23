Тюменцам обещают холодный февраль

Последний месяц зимы не даст тюменцам расслабиться. По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в феврале составит минус 16-20 градусов, что на 2-3 градуса ниже нормы. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила начальник отдела метеопрогнозов Тюменского гидрометеоцентра Елена Шарун.

"По предварительному прогнозу Западно-Сибирского регионального центра, первая половина февраля будет холодной. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 30 градусов, при прояснении - до минус 35, днем минус 17-22. Для второй половины месяца будут характерны резкие перепады. Температура воздуха может колебаться от минус 25 до минус 10 градусов ночью, и от минус 17 до минус 5 днем", - рассказала Елена Шарун.

Что касается осадков, то в целом по югу области их ожидается около нормы. Однако в юго-западных районах, куда относится и Тюмень, норма может быть превышена. Идти снег будет преимущественно в первую пятидневку и во вторую половину февраля.

Любовь Голышева