На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск ограничат движение транспорта

09:40 23 января 2017
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www.tumenpro.ru
| Фото: www.tumenpro.ru

Ограничение будет введено сегодня в 22:00 на 793 км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Временные неудобства связаны с необходимостью обеспечения безопасности участников дорожного движения при строительстве воздушной линии электропередач напряжением 110 кВ.

Трассу будут закрывать интервалами на 15 минут, с открытием движения на 30 минут. Всего таких интервалов будет восемь. Завершить работы планируется к 7 часам утра 24 января, сообщили в пресс-службе "Уралуправтодора".

Теги: транспорт , ограничение движения , трасса
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