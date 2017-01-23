На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск ограничат движение транспорта

Ограничение будет введено сегодня в 22:00 на 793 км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Временные неудобства связаны с необходимостью обеспечения безопасности участников дорожного движения при строительстве воздушной линии электропередач напряжением 110 кВ.

Трассу будут закрывать интервалами на 15 минут, с открытием движения на 30 минут. Всего таких интервалов будет восемь. Завершить работы планируется к 7 часам утра 24 января, сообщили в пресс-службе "Уралуправтодора".