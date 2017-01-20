Тюмень за день: 19 января

В Тюмени откроют обновленную библиотеку

В детской библиотеке № 3, что расположена в районе "Дома обороны", провели перепланировку и реконструкцию, установили адаптированные для детского возраста оборудование и мебель, а библиотечный фонд пополнили новейшей литературой, сообщают представители централизованной городской библиотечной системы.

Молодых активистов приглашают стать волонтерами WorldSkills Russia

Молодых тюменцев в возрасте от 16 до 25 лет приглашают стать волонтерами на открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Набор добровольцев ведет координационный центр добровольческого движения региона, действующий на базе дворца "Пионер".

Профилактические мероприятия способствуют снижению уровня смертности от рака в Тюменской области

Показатель смертности от злокачественных заболеваний в Тюменской области по предварительным итогам 2016 года снизился на 3,5% по сравнению с 2015 годом и составил 136 случаев на 100 тысяч населения.

На тюменских дорогах появятся дополнительные камеры видеофиксации

В 2017 году на дорогах областного центра будет установлен 151 стационарный комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Причем 10 камер появятся на участке объездной дороги, вблизи трассы Тюмень-Ханты-Мансийск, уже к концу февраля. Также фото- и видеофиксаторы планируется установить в Тобольске.

Роспотребнадзор проверил воду в крещенских купелях

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на водных объектах, накануне Крещения специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области произвели отбор проб воды из купелей на реке Туре в 1 Заречном микрорайоне, а также на озерах Липовом и Андреевском.

Тюменцы активно помогают бороться с нарушителями на дорогах

Более 800 обращений граждан, касающихся нарушений правил дорожного движения, поступило в ГИБДД Тюменской области в 2016 году. В 301 случае правонарушения доказаны, а водители наказаны.