Тюмень за день: 17 января

Подростков бесплатно обучат тайскому боксу и самбо

Совместный с городским департаментом по спорту и молодежной политике проект стартует в клубе единоборств "Раджа файт" (Мельникайте, 126/3) в Тюмени. В рамках партнерства для ребят в возрасте от 10 до 16 лет организуют бесплатные занятия по тайскому боксу, джиу-джитсу и самбо.

Тюменский театр кукол готовит премьеру для юных зрителей

Актеры тюменского театра кукол и масок приступят к репетиции нового спектакля "Как зубки на Машу обиделись" 21 января. Жанр произведения определен как кукольно-предупредительное представление, цель – приучить детей бережно относиться к своим зубам. Премьера намечена на 4, 12 и 23 февраля.

Орнитологи выяснили, где зимуют тюменские кряквы

Члены Тюменского отделения Союза охраны птиц России и активисты соревнования "Большой год в Тюменской области – 2017" в третий раз приняли участие во Всероссийской переписи водоплавающих птиц. Общий итог учетов водоплавающих в Тюмени составил 132 кряквы. Это так называемая синантропная популяция, которая круглый год живет в пределах города, сообщает на сайте ТюмГУ.

Школа юного пенсионера вновь приглашает на занятия

Жителей Тюмени приглашают посетить "Школу юного пенсионера". В рамках занятия специалисты Пенсионного фонда продемонстрируют электронный сервис "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР, расскажут, как записаться на прием в управление и получать ряд услуг, не выходя из дома.

Тюменский биолог расскажет о редких местных животных

Музейный комплекс имени Словцова запускает цикл мультимедийных интерактивных лекций от профессионального биолога и путешественника Павла Ситникова.

"Родительский патруль" провожает юных пешеходов из школы домой

После долгих новогодних каникул тюменских школьников на пешеходных переходах у образовательных учреждений встречает "родительский патруль" и сотрудники ГИБДД. Активисты сопровождают детей от школ до жилых массивов по маршрутам безопасности, напоминают о возможных опасных ситуациях, в которые могут попасть дети на дорогах, и повторяют с ними правила перехода проезжей части.

Крупнейший молочный комплекс откроют в Тюменской области в 2017 году

В Голышмановском районе завершен первый этап комплектации поголовьем нового молочного комплекса ГК "Дамате" и компании Danone. На ферму поставлены 3100 коров голштино-фризской породы из Голландии и Германии. Новое стадо состоит из телок 6-12 месяцев, а также нетелей со сроками стельности до шести месяцев. Первое молоко ожидают на ферме уже в марте 2017 года.