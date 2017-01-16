МЧС: что делать, если вы провалились под лед

Спасатели просят тюменцев, проводящих зимний досуг на реках и озерах, быть предельно осторожными.

Как отмечается на сайте МЧС, любителям порыбачить или покататься на снегоходах надо помнить о правильном поведении на льду, а также знать, как действовать в критической ситуации.

Если вы провалились, не стоит паниковать и тратить силы напрасно. В ледяной воде у человека в зимней одежде есть несколько минут на спасение. Пробуйте выбраться, используя подручные средства. Это может быть ножик или ключи, которыми надо пытаться зацепиться на льду. Если вам это не удалось и лед опять обломился, а намокшая одежда начала тянуть вниз, то нужно снять обувь и, работая ногами, попытаться вытянуть себя из воды. Выбравшись на лед, отползите или откатитесь в сторону от полыньи и частыми, короткими перебежками двигайтесь к берегу, напоминает начальник ГИМС МЧС по Тюменской области Сергей Каплин.