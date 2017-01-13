Тюмень за день: 13 января

В Тюменской области появится еще одна федеральная дорога до Ишима

В марте трасса Курган-Макушино-Бердюжье-Ишим станет федеральной. Об этом в начале декабря уже сообщал портал NG72.ru, а сегодня со ссылкой на заместителя генерального директора "Уралуправтодора" Дениса Бажуру данную информацию подтвердил "Вслух.ру".

В Тюмени пройдет танцевальный турнир на кубок ТСК "Прибой"

Соревнования по танцевальному спорту на кубок танцевально-спортивного клуба "Прибой" пройдут в Тюмени 12 февраля 2017 года. Турнир состоится в спортивном комплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) и соберет воспитанников танцевальных клубов города от трех до 18 лет и старше.

Тюменцам обещают теплые выходные без осадков

В Тюмень пришло потепление. Сегодня, 13 января, температура воздуха днем составит всего 2 градуса ниже нуля, возможен небольшой снег.

Молодые семьи могут подать документы на получение жилья

В Тюмени начался прием заявок на участие в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2018 год.

Южнее Тюмени появится третье транспортное кольцо

Специалисты "Уралуправтодора" приступили к проектированию трассы, которая свяжет Московский (через Успенку), Червишевский (через Червишево), Ялуторовский (через Богандинский) и Тобольский тракты (через Борки). Об этом сообщила "ТСН".

В 2016 году больше других тюменцев могли заработать представители трех сфер

Больше всех в минувшем году в Тюмени могли заработать люди на руководящих должностях, строители и водители. Согласно исследованию сайта Зарплата.ру, обещанные средние зарплаты таких специалистов составляли 56, 68 и 42 тысячи рублей соответственно.