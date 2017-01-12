Тюмень за день: 12 января

В заречной части Тюмени строят сноуборд-парк

В Тюмени парк для джиббинга на сноуборде появится в микрорайоне "Европейский". Установленные там фигуры будут рассчитаны на новичков и спортсменов со средним уровнем подготовки.

Следователи проверят информацию об уходе из детсада пятилетнего ребенка

Тюменские следователи начали проверку по факту ухода из детского сада пятилетнего мальчика. Инцидент произошел 9 января, в этот день температура воздуха на улице составляла 30 градусов мороза. Через некоторое время гуляющего мальчика обнаружила жительница Тюмени и сообщила в полицию.

Больше двух тысяч тюменцев отправили в армию

Столько призывников из Тюменской области отобрали в российские войска по итогам осенней призывной кампании. Из них четверых молодых людей направят в научные роты и еще четверых — на альтернативную гражданскую службу. По данным главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил РФ, план по призыву в нашем регионе полностью выполнен.

Маленьких тюменцев приглашают на бесплатные занятия йогой

Бесплатные занятия по направлению детская йога для ребят в возрасте от 6 до 12 лет будут проходить каждые вторник и четверг с 14 до 15 часов в студии йоги "VOSDYX" (ул. Широтная, 29). Тренироваться дети будут под руководством сертифицированного преподавателя Анастасии Байковой.

С начала года гриппом заболели более пятидесяти жителей Тюмени

Более восьми тысяч жителей областного центра обратились в поликлиники города с признаками ОРВИ в праздничные дни, 5 тысяч из них – дети. Лабораторно подтверждено 53 случая гриппа.