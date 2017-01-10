Тюмень за день: 9 января

В Тюменской области снизилась смертность
За 11 месяцев 2016 года смертность среди населения региона сократилась на 1,9%. При этом на 2% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 8,3% - от новообразований, на 3,5% - от болезней органов пищеварения, и на 9,3% - от болезней органов дыхания. На 86 человек уменьшилось количество умерших с диагнозом "старость".
Морозы в Тюмени ослабеют к выходным
Холода в Тюмени продержатся до конца этой недели, согласно прогнозу виртуальных синоптиков. Но уже к выходным температура начнет подниматься.
В Тюмени проводят конкурс на лучшее фото новогоднего города
На фотоконкурс "Новогодняя Тюмень" поступили первые фотографии. Как сообщается на странице "Тюмень - наш дом" в соцсети "ВКонтакте", работы принимаются до 1 февраля.
С начала года на дорогах Тюменской области погибли 12 человек
В новогодние праздники основной причиной дорожных аварий стали превышение скорости и потеря контроля над управлением автомобилем. Как сообщают в пресс-службе областной ГИБДД, в различных ДТП травмы получили 77 человек, 12 человек погибли.
В выходные помощь спасателей понадобилась девяти водителям
За прошедшие праздничные выходные, 7 и 8 января, пункты обогрева МЧС девять раз привлекались для оказания помощи водителям.
Сайт "Тюмень - наш дом" принимает жалобы на снег во дворе
В первую неделю января в Тюмени выпала месячная норма осадков. В связи со снегопадами в соцсетях появились жалобы горожан на несвоевременную расчистку территорий.
Александр Логинов взял золото на этапе Кубка IBU
Четвертый этап Кубка Международного союза биатлонистов прошел в Мартелло (Италия) с 5 по 8 января.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru