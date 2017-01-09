Сайт "Тюмень - наш дом" принимает жалобы на снег во дворе

В первую неделю января в Тюмени выпала месячная норма осадков. В связи со снегопадами в соцсетях появились жалобы горожан на несвоевременную расчистку территорий.

Если в вашем дворе плохо убирают снег, вы можете написать сообщение на портал "Тюмень – наш дом". Для этого в разделе "Текущее содержание дворовой территории" нужно выбрать "Неубранная дворовая территория". Если в вашем дворе снег убирают, но при этом его складируют во дворе на газоне, рядом со зданием, строением или сооружением, на межквартальном проезде, рядом с колодцем (люком), о проблеме можно написать в подраздел "Складирование снега", сообщается на портале.