В Тюмени продолжат обустройство велосипедных дорожек

Развитие велодорожного движения и создание сети велосипедных дорожек в Тюмени - это одно из перспективных направлений в благоустройстве города.
По данным пресс-службы городской администрации, в областном центре обустроено 115 км велосипедных дорожек. В 2017 и 2018 годах планируется организовать устройство еще почти 80 км велодорожек.
Реализация этих планов обусловлена популяризацией велосипедного спорта и использованию велосипеда для организации оздоровительного досуга, занятий физической культурой и спортом, а также как средства передвижения.
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