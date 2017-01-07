В Тюмени продолжат обустройство велосипедных дорожек

20:37 07 января 2017
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dorinfo.ru
| Фото: dorinfo.ru

Развитие велодорожного движения и создание сети велосипедных дорожек в Тюмени - это одно из перспективных направлений в благоустройстве города.

По данным пресс-службы городской администрации, в областном центре обустроено 115 км велосипедных дорожек. В 2017 и 2018 годах планируется организовать устройство еще почти 80 км велодорожек.

Реализация этих планов обусловлена популяризацией велосипедного спорта и использованию велосипеда для организации оздоровительного досуга, занятий физической культурой и спортом, а также как средства передвижения.

Теги: велосипеды , благоустройство
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