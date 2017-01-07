Тюменским автолюбителям советуют воздержаться от поездок

Госавтоинспекция региона призывает автомобилистов воздержаться от поездок без крайней необходимости в ближайшие дни. В остальных случаях быть предельно острожными в движении, придерживаться безопасной скорости, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и перекрестками, а также перед совершением любых маневров.

Как отметили в пресс-службе ведомства, сложные погодные условия, ливневый снегопад и понижение температуры привели к образованию снежного наката на проезжей части автодорог. Заметены снегом многие внутридворовые проезды, на некоторых открытых участках загородных трасс возможны снежные переметы. Противогололедные реагенты в условиях низкой температуры неэффективны.

Автоинспекторы работают совместно с дорожными службами, контролируют работу дорожно-эксплуатационных организаций. На ближайшие дни прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха и еще одна приоритетная задача автоинспекторов – патрулирование и оказание помощи участникам движения на загородных дорогах.

С начала нового года в Тюменской области в 38-ми дорожных авариях уже погибли 9 и получили травмы 72 участника дорожного движения. Причиной трагедий и значительной части ДТП с пострадавшими стало превышение скорости, в том числе при движении в сложных условиях, потеря контроля над движением и выезд на встречную полосу.