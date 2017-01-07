Сладковские фермеры эффективно борются с лейкозом коров

В настоящее время из 120 голов КРС черно-пестрой породы, имеющихся в крестьянско-фермерском хозяйстве "Роса" Сладковского района, почти четверть – вирусоносители лейкоза. Чтобы оздоровить стадо, решено купить 20 нетелей голштинской породы, еще 20 голов высокопродуктивной молочной породы КФХ приобретет в ближайшее время.

Для "иностранок" сделали капитальный ремонт в помещении, где они будут содержаться, настелили резиновые покрытия на пол, приобрели новый молокопровод и охладитель молока, установили двойное ограждение. Отдельные смесители кормов и современная техника позволит "старому" и новому стаду не соприкасаться. Кроме того, появится три дополнительных рабочих места, пишет "Тюменская область сегодня".

Лейкоз КРС – вирусное заболевание, вызывающее разрастание клеток органов кровоснабжения. Из-за болезни в организме коровы накапливаются канцерогенные продукты метаболизма, поэтому употреблять в пищу мясо и молоко от такого животного нельзя.