В регионе создан эффективный механизм борьбы с лейкозом коров

В Тюменской области планируют за 2 года решить проблему лейкоза коров в частных подворьях.

Как поясняют специалисты, вирус лейкоза в регионе был всегда, сейчас им заражены 30% крупнорогатых животных. Вирус не опасен для человека, не лечится и передается при контакте животных в стаде. Но по Таможенному кодексу, молоко от таких животных не будет допускаться в переработку. Поэтому все, кто сдает на переработку молоко и мясо, стали заинтересованы в борьбе с болезнью, пишет "АИФ в Западной Сибири".

В регионе появились карантинные стада, где введен усиленный ветконтроль. Гражданам вместо зараженных телочек покупают здоровых. И сельчане стали сами следить, чтобы больные животные со здоровыми не пересекались.

"Нетерпимость населения к нарушению веттребований оказалась самым эффективным биологическим щитом. Так, на опытной площадке в с. Верхний Бешкиль Исетскго района за год удалось снизить инфицированность лейкозом с 42 до 28%", - отметил главный госинспектор региона в области племенного животноводства Рустэм Бетляев.