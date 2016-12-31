Тюмень за день: 30 декабря

Первая неделя января в Тюмени будет теплой и снежной

Новогодние выходные в Тюмени, по прогнозу синоптиков, будут теплыми и снежными. Сегодня, 30 декабря, температура воздуха днем составит 6 градусов ниже нуля, пройдет небольшой снег.

В рождественскую ночь в Тюмени пустят автобусы от Знаменского собора

Добраться домой после рождественской службы, которая пройдет в Знаменском соборе в ночь с 6 на 7 января, тюменцы смогут на городском транспорте. От него пустят четыре автобуса вместимостью от ста пассажиров, которые будут следовать в сторону Автобазы № 100, Антипино, а/п Плеханово и улицы Дмитрия Менделеева. Проезд в них будет бесплатным, сообщается в группе "Тюмень — наш дом" "Вконтакте".

Тюменцев и гостей города приглашают в Андрюшин Городок

В археологическом музее-заповеднике, что находится на озере Андреевском неподалеку от Тюмени, к Новому году возвели снежную крепость, назвав ее в честь археологического памятника второй половины I тысячелетия нашей эры - укрепленного поселения "Андрюшин Городок". Поиграть в снежки, узнать об истории края и быте коренных народов Сибири желающие смогут уже 4 января.

Стилисты рассказали о модных тенденциях наступающего года

Натуральность и текстура при создании прически будут актуальны в наступающем 2017 году. Как отметила тюменский парикмехер-визажист Людмила Шумилова, обладательницам длинных волос следует отказаться от прямого среза.

Платные парковки в центре Тюмени станут бесплатными на время новогодних праздников

С 31 декабря по 8 января парковочное пространство Тюмени будет работать в бесплатном режиме. Об этом сообщается на сайте МКУ "Тюменьгортранс". Подробную информацию можно получить по телефону контакт-центра: 8-800-250-0722.