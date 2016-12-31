В Тюмени наградят победителей конкурса рисунков "Дело моей мечты"

12:56 31 декабря 2016
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rebenkoved.ru
| Фото: rebenkoved.ru

Юные тюменцы могут поучаствовать в городском конкурсе рисунков "Дело моей мечты". Принимаются работы до 15 января на портале "Тюмень-наш дом".

Художникам нужно раскрыть тему – как они понимают предпринимательство? Видят ли они себя предпринимателями в будущем? Мечтают ли они стать хозяевами своего дела? Какое дело им по душе? Победитель выбирается в каждой возрастной группе путем голосования.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, это последний этап годового конкурса. Весь 2016 год тюменцы присылали свои рисунки по 11 различным темам. Они признавались в любви к родному городу, высказывали слова благодарности ветеранам, восхищались новогодним городом, рассказывали о веке информационных технологий и строили город будущего. Награждение победителей и участников состоится в феврале 2017 года.

Теги: дети , конкурс
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