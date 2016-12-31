Тюменские визажисты рассказали о трендах 2017 года

Тюменский визажист Людмила Шумилова советует в следующем году активно пользоваться подводкой и тушью, пополнить косметичку помадами винных оттенков и активно пользоваться бронзаторами.

"Чтобы акцентировать внимание на глазах, красьте ресницы в несколько слоев, как это делала в свое время топ-модель Твигги, - рассказала она. - Используйте классические темные подводки – черные и коричневые. Яркие тени приветствуются, наносите их на все веко или же только на уголок. Текстуру – матовую или перламутровую – выбирайте на свое усмотрение".

Визажист также добавила, что в этом сезоне модно красить нижнее веко карандашом в тон помады. А вот брови выщипывать не рекомендуется, равно как и делать татуаж. Подчеркивать их естественную форму лучше с помощью специальной туши.

"Выбирая макияж, всегда помните об уместности. К примеру, в дневное время странно будет смотреться "влажный" макияж глаз, которого визажисты на показах добиваются с помощью блеска. Не ленитесь использовать базу со светоотражающими частицами, а вот хайлайтеры, придающие коже лица блеск, пока припрячьте. Ярким теням, многослойной туши и насыщенной помаде вы можете предпочесть практически полное отсутствие макияжа. На радость ленивым модницам визажисты "узаконили" использование одного лишь тонального средства без карандашей и подводок", - рассказала визажист.

В то же время она подчеркнула, что даже самые модные тренды могут идти далеко не всем, поэтому рекомендации следует взять на заметку и адаптируйте их к своему стилю и образу, пишет "Тюменская область сегодня".