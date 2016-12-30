Тюменские дизайнеры: разноцветные полосы и горох будут актуальны в 2017 году

Наиболее актуальными принтами в 2017 году дизайнеры провозгласили разноцветные и разнонаправленные полосы, горох (белый или цветной, но непременно на черном фоне), и бурную растительность, напоминающую райские кущи.

По-прежнему на пике популярности будут восьмидесятые. Об эпохе диско напомнят массивные плечи жакетов и огромные украшения, блестящие ткани, дерзкие мини-юбки и брюки-бананы, пишет "Тюменская область сегодня".

Ранней весной можно смело носить пальто-баллоны и костюмы-двойки с удлиненными рукавами, а летом - платья-коконы. Удачно подобранные необычные драпировки помогут довести фигуру до совершенства. С наступлением тепла девушки могут смело облачаться в полупрозрачные вещи.