Тюменские дизайнеры: разноцветные полосы и горох будут актуальны в 2017 году

16:42 30 декабря 2016
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cdn.fashionisers.com
| Фото: cdn.fashionisers.com

Наиболее актуальными принтами в 2017 году дизайнеры провозгласили разноцветные и разнонаправленные полосы, горох (белый или цветной, но непременно на черном фоне), и бурную растительность, напоминающую райские кущи.

По-прежнему на пике популярности будут восьмидесятые. Об эпохе диско напомнят массивные плечи жакетов и огромные украшения, блестящие ткани, дерзкие мини-юбки и брюки-бананы, пишет "Тюменская область сегодня".

Ранней весной можно смело носить пальто-баллоны и костюмы-двойки с удлиненными рукавами, а летом - платья-коконы. Удачно подобранные необычные драпировки помогут довести фигуру до совершенства. С наступлением тепла девушки могут смело облачаться в полупрозрачные вещи.

Теги: дизайнеры , мода
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