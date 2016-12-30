На городских площадях пройдут новогодние гуляния

Праздничные мероприятия и развлечения около новогодних елок будут проходить в Тюмени на протяжении новогодних праздников.

Так, у Технопарка ребята могут сфотографироваться с Чебурашкой, Винни-Пухом, Пятачком, Машей и Медведем, а также пройтись по волшебному коридору.

Новогодняя ель на площади ТРЦ "Остров" удивит оригинальностью наряда. Для удобства горожан рядом работают ларьки с новогодними товарами, пункт проката и каток.

В сквере Комсомольский новогодняя елка установлена рядом с игровыми зонами для детворы. Огоньки ее гирлянды освещают центральную площадку даже в темное время суток.

Зеленая красавица на площади Никольская расположилась по соседству с корпусом индустриального института и храмом, пишет "АИФ в Западной Сибири".