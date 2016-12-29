Тюмень за день: 29 декабря

Юных тюменцев наградили по итогам конкурса снежных скульптур
Итоги конкурса снежных скульптур "Снежная сказка" подвели в управе Калининского административного округа. Фигуры, созданные юными тюменцами в Комсомольском сквере, получились яркими и красочными.
На тюменской набережной открылся каток
Рассекать на коньках по набережной Туры теперь могут жители Тюмени и гости города. Новый бесплатный каток размером почти тысяча триста квадратных метров торжественно открыли на нижнем ярусе недалеко от центрального входа вчера, 28 декабря.
Как будут работать тюменские поликлиники в праздники
Жителей Тюмени просят обратить внимание на режим работы городских поликлиник в новогодние каникулы.
Тюменцы узнают, как встречали Новый год на фронте
Тюменские организаторы шествия "Бессмертный полк России" запустили в сети хэштег #новыйгоднафронте. В группе в соцсети ВКонтакте можно не только узнать историю международного шествия, но и почитать о том, как праздновали Новый год на фронте и какие подарки получали из тыла.
Полицейский Дед Мороз помогает обеспечить порядок на дорогах
Мероприятия с участием полицейского Деда Мороза проходят в Тюменской области. В течение недели главный новогодний персонаж вместе со Снегурочкой, сотрудниками ГИБДД и юными инспекторами движения следит за дорожной обстановкой.
Три новые улицы появились в Тюмени
Названия получили безымянные элементы улично-дорожной сети, находящиеся рядом с Казаровским кладбищем — на участке в контуре улиц Григория Алексеева, Тимофея Несговорова и Салаирского тракта.
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