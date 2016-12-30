Жителей Казанского района приглашают на праздничную программу

Жителей Казанского района приглашают на концертно-развлекательную программу "Лучшие песни уходящего года" с участием местных коллективов и исполнителей. Мероприятие пройдет накануне Нового года в районном Доме культуры. Программа обещает быть яркой и зрелищной, зрителей ждет много сюрпризов и приятных моментов, сообщили в областном департаменте культуры.

У главной елки райцентра к Новому году выстроен ледяной городок и оборудован каток. В дневное время на катке будут проходить праздники для детей с участием сказочных героев, вечером – развлекательные программы для подростков, молодежи и взрослого населения. Не обойдется без поздравлений Деда Мороза, Снегурочки, призов и подарков. Организаторы надеются, что местом встречи для всех желающих продлить новогоднее настроение, станет центральный парк села Казанское,