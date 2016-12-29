Три новые улицы появились в Тюмени

10:25 29 декабря 2016
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Названия получили безымянные элементы улично-дорожной сети, находящиеся рядом с Казаровским кладбищем — на участке в контуре улиц Григория Алексеева, Тимофея Несговорова и Салаирского тракта.

Здесь появились улицы Михаила Колесова (на схеме — элемент № 1), Анатолия Яковлева (элемент № 2) и Виктора Арсентьева (элемент № 3). Распоряжение об этом подписали в городской администрации.

Теги: улицы
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