Три новые улицы появились в Тюмени

Названия получили безымянные элементы улично-дорожной сети, находящиеся рядом с Казаровским кладбищем — на участке в контуре улиц Григория Алексеева, Тимофея Несговорова и Салаирского тракта.
Здесь появились улицы Михаила Колесова (на схеме — элемент № 1), Анатолия Яковлева (элемент № 2) и Виктора Арсентьева (элемент № 3). Распоряжение об этом подписали в городской администрации.
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