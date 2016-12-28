Полицейские просят тюменцев быть начеку в торговых центрах

Стражи правопорядка напоминают жителям Тюмени, что в предпраздничное время в торговых центрах учащаются кражи. В расчете на то, что в эти дни люди ходят по магазинам за подарками, имея при себе крупные суммы денег, воры активно выслеживают невнимательных покупателей.

В торговых точках тюменцев просят следить за своими вещами и держать при себе сумки, кошельки и мобильные телефоны. В региональном управлении МВД также напоминают, бдительность стоит проявить и автовладельцам: укладывая покупки в багажник автомобиля, не надо оставлять барсетки и сумки в салоне без присмотра.