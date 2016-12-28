В областном центре наградили победителей конкурса "Огни Тюмени"

Почти шестьдесят участников боролись за победу в городском конкурсе. Награды на открытии городской ёлки и Ледового городка вручила заместитель главы администрации города Тюмени Вера Соловьева.

Один из победителей в номинации "Лучшее новогоднее оформление входных групп, витрин, фасадов и прилегающей территории среди организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей" – Дом культуры "Водник" - украсил здание переливающимися огнями, сетевым дождем, снежинками из светодиодного дюралайта. В детском саду № 60 появились светящиеся деревья и арка. Коллектив и родители изготовили новогодние подарки и щедро разложили большие коробки с яркими бантами по всей территории садика. Среди победителей номинации также филиал АО "Энергосбытовая компания "Восток" и АО "ДИАС".

В номинации "Лучшее новогоднее праздничное оформление дворовых территорий среди частных лиц, владельцев индивидуальных жилых домов, инициативных групп жильцов многоквартирных жилых домов" - четверо победителей. Это Надежда Клипач из Центрального округа, Виталий Воробьев, представляющий Калининский округ, Зинаида Чернова - жительница Ленинского округа, и представитель Восточного округа Сергей Попов, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Мы живем в частном секторе, в районе улиц Шоссейной и Макарова, недалеко от ДК "Водник". На этот раз всей семьей построили из снега пингвинов, петуха, огромного снеговика, лошадку, которая везет ёлочку и маленького Деда Мороза, медведей. Муж возвел снежный забор. Внуки помогали горку делать", – рассказала одна из победительниц Зинаида Чернова.