В новогодние каникулы школьников ждут зимние забавы

Более 20 школ Тюмени станут участниками проекта "Зимние забавы" в период новогодних каникул. Ребят ждут спортивные соревнования, интеллектуально-развлекательные мероприятия и масса положительных эмоций. Тематические площадки будут работать с 8.30 до 14.30 в течение пяти дней - с 9 до 13 января.

Помимо этого, во всех школах города будут работать предметные кружки, творческие студии, спортивные секции, игровые программы, а также прокат лыж и коньков. Для ребят запланировано проведение мастер-классов по бисероплетению, бумагопластике, изготовлению новогодних игрушек и оформлению подарков, сообщили в городском департаменте образования.

В рамках городского проекта "Тюмень! Дарим добро!" также запланировано множество мероприятий. Так, в школе № 7 пройдет акция "Подарок просто так". Школьники будут дарить случайным прохожим новогодние сувениры, сделанные своими руками. В Школьном сквере учащиеся гимназии № 16 организуют акцию по развешиванию кормушек "Поможем пернатым".