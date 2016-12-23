В выходные горожан приглашают на уличные новогодние гуляния

Насыщенная культурная программа ожидает жителей Тюмени в ближайшие выходные. В субботу, 24 декабря, новогодние уличные гуляния пройдут одновременно на четырех городских площадках. Начало мероприятий в 13 часов.

На площади у технопарка состоится программа "Снежный вальс". Будут организованы семейные интерактивные площадки, дружные хороводы, спортивные состязания "Год с Петушком мы будем жить и с экологией дружить" и "Петушиные бои", ретро-площадка "Зима пришла, Петушка к нам привела", зимние забавы, танцевальные конкурсы. В это же день на площади у технопарка торжественно откроется ледовый каток.

В сквере Депутатов (ул. Олимпийская 9) горожан ждут на праздничной уличной программе "Морозовед и все, все, все!". Дети и взрослые смогут посетить интерактивные площадки: спеть и сплясать под русскую гармонь, принять участие в забавах с огромными, но мягкими и пушистыми снежками, отведать русского сбитня, приобрести новогодний подарок в сувенирной лавке.

В Комсомольском сквере (ул. Зои Космодемьянской) организуют уличные гуляния "Волшебный петушок". А на площади у ТЦ "Мебельный на Ямской" (ул. Ямская, 118) состоится праздничная программа "Новый год в Простоквашино", сообщили в городском департаменте культуры.