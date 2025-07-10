В Тюмени будут судить мужчину, ограбившего ветерана войны

В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело о разбойном нападении в отношении 98-летней ветерана Великой Отечественной войны, дело на 53-летнего местного жителя передано в суд.
Неоднократно судимый мужчина обвиняется по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
По версии следствия, в мае 2025 года обвиняемый решил похитить деньги у одиноко проживающей пенсионерки, в квартире которой он ранее производил работы, будучи сантехником.
Потерпевшая узнала его, как сантехника, и впустила в квартиру для проведения сантехнических работ.
В квартире обвиняемый потребовал у пожилой женщины передать имеющиеся денежные средства, но получил отказ.
После этого он нанес потерпевшей не менее трех ударов руками в область головы и тела, взял в руки металлические ножницы и направил их в сторону пенсионерки, высказывая при этом требования о передаче денежных средств.
Потерпевшая сообщила ему их место хранения. Обвиняемый забрал 29 тыс. рублей и скрылся. Здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.
С места происшествия изъяты биологические следы нападавшего, исследование и экспертиза которых позволили установить личность обвиняемого.
Он был задержан и заключен под стражу. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.
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