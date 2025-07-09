СК выясняет причину гибели рыбака под Ялуторовском

11:30 09 июля 2025
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Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели рыбака, тело которого было обнаружено на берегу реки в Ялуторовском округе, сообщает СУ СК по ТО.

Доследственная проверка проводится по факту обнаружения тела 71-летнего жителя Ялуторовска на берегу реки Бочанка, недалеко от села Ревда.

  8 июля мужчина уехал из города Ялуторовска на рыбалку в Ялуторовский район, где впоследствии тело рыбака было обнаружено очевидцами. Следователями СК Росси проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В ходе осмотра каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено.  С целью установления окончательной причины смерти погибшего назначено судебно-медицинское исследование. 

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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