СК выясняет причину гибели рыбака под Ялуторовском

Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели рыбака, тело которого было обнаружено на берегу реки в Ялуторовском округе, сообщает СУ СК по ТО.

Доследственная проверка проводится по факту обнаружения тела 71-летнего жителя Ялуторовска на берегу реки Бочанка, недалеко от села Ревда.

8 июля мужчина уехал из города Ялуторовска на рыбалку в Ялуторовский район, где впоследствии тело рыбака было обнаружено очевидцами. Следователями СК Росси проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В ходе осмотра каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено. С целью установления окончательной причины смерти погибшего назначено судебно-медицинское исследование.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.