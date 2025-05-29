Тюменец снял квартиру, чтобы украсть из нее бытовую технику

В тюменскую полицию обратилась местная жительница, которая сдала свою квартиру в аренду на сутки. Вернувшись, она обнаружила пропажу техники на сумму 40 500 рублей.

Полиция выяснила, что подозреваемый, чтобы избежать ответственности, оформил договор аренды на имя своей родственницы. Воспользовавшись ситуацией, он похитил из квартиры телевизор, пылесос, чайник и утюг.

Сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего мужчину. Он признался в краже и рассказал, что сдал похищенное в комиссионный магазин, выручив всего две тысячи рублей.

Полиция изъяла бытовую технику и вернула её законной владелице.

Следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.