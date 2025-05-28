В тюменском аэропорту задержали тонну зелени

Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам предотвратили ввоз в регион более тонны заражённой опасным карантинным объектом свежей зелени из Республики Узбекистан.

Это было обнаружено в международном аэропорту "Рощино" в рамках фитосанитарного контроля двух партий свежей зелени общим весом 1,3 тонны.

По результатам досмотра в зелени был выявлен карантинный объект из рода повилик (Cuscuta spp.)

Для справки: Повилика растение-паразит, не имеет корней и листьев. Стебель нитевидный или шнуровидный желтоватый, зеленовато-жёлтый или красноватый. Повилика обвивается вокруг растения-хозяина (своей добычи), внедряет в его ткань "присоски" (гаустории) и питается его соками. Виды рода Cuscuta поражают как различные сорные, хозяйственно-ценные растения, декоративные растения, так и дикорастущие древесные растения.

Фото управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО